Ny redaktør for NRK Nordland

Nyheter

- Vi har vært opptatt av å finne en leder som kan føre dette arbeidet videre, samtidig som en distriktsredaktør må ha solid erfaring med journalistikk og presseetikk. I Vibeke får vi begge deler, sier NRKs regionredaktør i Nord Nina Einem i pressemeldingen fra NRK.

Vibeke Madsen sier at stillingen er en av de mest spennende medielederjobbene i landsdelen.

- Redaksjonen er innovativ, frampå og ikke redd for å teste ut nye ting. Det har ført til at de i dag har svært solid digital posisjon. Det å få være med å styrke og videreutvikle dette arbeidet, er noe jeg virkelig ser fram til.

Madsen overtar ansvaret i NRK Nordland i begynnelsen av februar og gleder seg.

- Først og fremst gleder jeg meg til å bli godt kjent med alle i NRK Nordland. Jeg ser fram til at vi skal bygge videre på all den kompetansen som allerede finnes blant de ansatte slik at vi kan treffe enda bedre med journalistikken vår. Jeg må også legge til at det blir utrolig spennende med det nye produktutviklingsteamet NRK skal etablere i Bodø.