Ett besøk per pasient per dag i julen

Brønnøy kommune har mandag lagt ut informasjon om rutiner for besøk av pårørende ved Brønnøy sykehjem under koronapandemien.

På sin hjemmeside skriver kommunen at alle besøk må planlegges i forkant med den aktuelle bogruppen, aller helst dagen i forveien. Grunnen er at man har begrensninger i hvor mange besøkende det kan være samtidig.

- Vi har også satt begrensninger i hvor mange besøkende som kan være inne på et pasientrom. Dette er satt til to personer fordi rommene er relativt små, og det kan ikke være flere inne hvis man skal kunne etterleve tometersregelen, heter det.

For at flest mulig av de som bor på sykehjemmet skal kunne få besøk av familie er det satt en grense på ett besøk per pasient per dag.

