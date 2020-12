Nå forberedes det til koronavaksinering

Nyheter

27. desember starter koronavaksineringen i Norge, og utstyret ble fra denne uken distribuert til kommunene, fra nord og sørover.

Kontaktes på SMS

Hilde Sprækenhus er helsesykepleier i Vega kommune og varaordfører i kommunen. Hun orienterte kommunestyret om status for vaksinering mot Covid-19 torsdag ettermiddag.

- Nå går det ganske fort. EU godkjenner vaksinen den 21. desember og det er to vaksiner som ligger til godkjenning. Så snart Norge har fått tilsendt doser må kommunene stå klare til å ta imot, sier Sprækenhus.

Kommunene vil motta opptint vaksine som skal oppbevares i kjøleskap på en temperatur mellom 2 og 8 grader. Avhengig av transporttid vil det gjenstå 4-5 døgn av holdbarhetstiden når kommunen mottar vaksinen. Vaksinasjon må derfor være nøye planlagt på forhånd. Kommunene vil motta informasjon om antall tildelte doser og leveringstidspunkt.

- Vi prioriterer de eldre først og det jobbes nå med å ha klart hvem som skal vaksineres og i hvilken rekkefølge. De kommer i forsendelse på fem og da må fem personer være klar. Det vil gå ut sms-varsel til alle innbyggere, sier Hilde Sprækenhus som sier de vil være klare til vaksinering på Vega når vaksinen kommer i uke 53 eller uke1.

Vevelstad bruker gamle bankbygget

I Vevelstad var det møte om saken fredag. Ordfører Torhild Haugann sier at man har lagt en så god plan som man kan.

- Situasjonen kan jo endre seg, men heldigvis har vi ikke hatt noen smitte i kommunen, påpeker hun.

Det er satt opp prioriteringsliste for vaksinasjon. Beboerne på sykehjemmet får vaksine først, pulje to er helsepersonell, og så kommer alle innbyggere fra 65 år og oppover.

- Vi har ikke fått en konkret dato for vaksinelevering. Men utstyret er klart, og det kommer til å skje på det gamle bankbygget. Der går det fint å dele inn i soner, påpeker Haugann.

Får lister fra folkeregisteret

I Brønnøy kommune forteller konstituert rådmann Frank Nilssen at kommuneoverlegen arbeider med saken og at beredskapsgruppa har møte på tirsdag.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen har laget en plan som fredag ble oversendt fylkesmannen. Thorkildsen opplyser til avisen at vaksinering vil starte fem dager etter FHIs beskjed om leveringsdato.

Personer over 65 år, helsepersonell og personer i risikogrupper prioriteres. Det er laget prioriteringsliste for sykehjemmet. Kommunen få uttrekkslister fra folkeregisteret på aldersgruppene

Sømnaordfører Hans Gunnar Holand sier fredag til BA at kommunen skal ha et møte over helga og legge planen for vaksinering.





