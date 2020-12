I helgen får over 300 mottakere en etterlengtet opptur

Nyheter

Mens denne saken leses på lørdag går det biler ut fra Røde Kors-huset med lass etter lass med pappesker. Hver eske har en historie: En familie, et eller flere barn, eldre som er alene, eller andre som har det vanskelig for tiden og som har behov for en liten håndsrekning. I eskene ligger det ulike matvarer, julegaver til barna, godteri, julesokker og noen andre overraskelser. Alt er gitt av andre, og prosjektet er organisert og drevet av frivillige.