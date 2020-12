Akvafuture får konvertere tillatelser

Nyheter

I en pressemelding opplyser Fiskeridirektoratet at de nå har behandlet den andre søknaden om konvertering av utviklingstillatelser, og Akvafuture AS får konvertert sine to utviklingstillatelser.

- Det vil si at selskapet nå står fritt til å enten drive tillatelsene videre i det semilukkede anlegget, eller til å benytte tillatelsene i alminnelig produksjon. Før tillatelsene kan tas i bruk som kommersielle tillatelser må imidlertid innehaver søke Fiskeridirektoratet om innplassering i ett eller flere produksjonsområder. Når Fiskeridirektoratet har foretatt innplassering kan selskapet søke om klarering hos den eller de aktuelle fylkeskommunene, skriver direktoratet.

Akvafuture AS fikk tildelt to utviklingstillatelser den 5. juni 2018 i forbindelse med utprøving av sine semi-lukkede anlegg i Sæterosen, Andalsvåg og i Hamnsundet.

Ifølge Fiskeridirektoratet var utviklingstillatelsene en midlertidig ordning med særtillatelser som kunne tildeles prosjekter som innebærer "betydelig innovasjon og betydelige investeringer".

- Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, skriver direktoratet.