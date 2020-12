Fylkesrådslederen vil kreve garantier fra Boreal

Nyheter

-Det oppsto en svært krevende situasjon for folk langs kysten, da Boreal måtte legge still uten forvarsel. Dette skal ikke skje, sier Norvoll i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Vil krever garantier

Norvoill forsikrer om atNordland fylkeskommune vil ha svært tett dialog med Boreal framover, for å forsikre seg om at alt som er påpekt i Sjøfartsdirektoratets revisjon følges opp innen fristen.

- Vi har jo administrative møter med operatørene våre jevnlig. Men når en slik alvorlig situasjon oppsto, er det åpenbart at vi vil følge denne saken tett, også politisk. Store samfunn ble isolert når ferjer og hurtigbåter i ordinære ruter ble beordret til kai helt uten forvarsel. Vi vil kreve garantier fra Boreal om at dette tas på høyeste alvor, sier Norvoll.

Samtidig er han stolt av administrasjonen i Nordland fylkeskommune, som på få minutter hadde fått satt krisestab og som hadde alternativ transport oppe for noen ruter bare en time etter at Boreal la still.

-Boreal opererer 14 samband, og det er ingen selvfølge at man har tilgjengelig materiell hos andre selskaper. Men Lovundskyss stilte opp og tok utfordringen på strak arm. De klarte å frakt folk hjem til både Dønna, Herøy, Lurøy og Træna. Det er vi svært takknemlig for.

Også Torghatten stilte ferje og mannskap til disposisjon i ett samband. Norvoll mener ifølge pressemeldingen at dette viser stor lojalitet til reisende nordlendinger som er avhengig av våre operatører langs Nordlandskysten.

Sikkerheten først

Fylkesrådslederen er samtidig klar på at sikkerhet for befolkningen alltid må komme først. Og når det var nettopp svikt i sikkerhetsrutinene til Boreal som var årsaken til at de måtte legge til kai, var den litt uvirkelige situasjonen et faktum.

- Det viser jo bare hvor avhengig mange Nordlandssamfunn er av den infrastrukturen som Nordland fylkeskommune leverer. Da er vi avhengig av at selskapene opererer med sikkerheten fremst i tankene, og følger påleggene som framkom i revisjonene fra Sjøfartsdirektoratet. Det skal vi være svært tydelig på i vår dialog med Boreal framover.

-Er tilliten til Boreal svekket?

-Den er nok ikke styrket. Men Boreal vil selvsagt måtte rette opp alle feil og mangler, og gjennom å bevise at de drifter båter og ferjer med stort fokus på sikkerhet, vil de nok skape ny tillitt hos oss som oppdragsgiver, og hos folket som benytter seg av tjenestene de leverer, sier Norvoll.

-Vil Nordland fylkeskommune kreve økonomisk erstatning fra Boreal?

- Det er ingen tvil om at dette også har kostet Nordland fylkeskommune en del unødvendige utgifter. I beredskapsarbeid, men ikke minst for de ekstra turene som ble levert av andre selskaper. Men nøyaktig hvordan dette skal kompenseres fra Boreal, må vi komme tilbake til når vi har hatt våre samtaler om framtiden, sier Tomas Norvoll.