Bytter fløyte med laks

Mina Frøshaug (22)

Bosted: Brønnøysund

Sivilstand: Snart samboer

Yrke: Lærer på Havbruksakademiet. Starter studier i Bergen

Aktuell: Regissør av årets «Putti Plutti Pott»-forestillinger produsert av Brønnøy barneteater.



Mina Frøshaug ble født inn i BMK, og gikk i år fra å være assisterende regissør til å ta hovedregien på Putti Plutti Pott, samtidig som hun spilte Glupe Gløgg i årets forestilling.

Hun hadde fem familiemedlemmer med seg på oppsetningen i regi av Brønnøysund Barnekultur. Far Hans Kristian Edvardsen var kapellmester, lillebror Mikkel Frøshaug og bonusmor Ellen Gullhaug spilte i nisseorkesteret, storesøster Sanna Frøshaug var sufflør og assisterende regissør og lillesøster Tuva Gullhaug debuterte som smånisse.

Selv har Mina vært med siden starten for tolv år siden.





– Mine foreldre har hatt stor betydning for hvem jeg har blitt. Pappa gjennom musikken, mamma gjennom at hun alltid har stilt opp og vært der. Hun har pushet mer enn pappa for at jeg skulle holde på med korps. Vi er en veldig sammenspleiset gjeng. Pappa og mamma skilte seg da jeg var liten, men nå har vi fått et veldig godt forhold på tvers inkludert bonusforeldre, ja, det er som vi er blitt en storfamilie fordelt på to hus. De voksne har gjort veldig mye for å oppnå dette. Mamma og pappa har aldri satt oss i kryssilden, men har satt egne problemer til side så vi ungene ikke skulle føle oss i veien. De har fått det til å fungere bra. Det viser at det ikke er umulig. Man må bite tennene i hop, og tenke postivite tanker i stedet for negative. Jeg ser virkelig opp til begge mine foreldre, sier Mina Frøshaug, som nå gleder seg til jul.





- Høydepunktet i jula er når vi får besøk av nissene Berten og Barten fra Velfjord. Hvert år har de kommet til oss på julaften. Vi trodde på julenissen lenge, for å si det sånn. Nå vet vi imidlertid at de ikke er fra Velfjord. Men det tok tid å finne ut. Ett år maste vi sånn for å se hvem som var under masken at nissene fant ut at de måtte gjøre tiltak. Året etter tok de Osama bin Laden-maske under nissemasken. Da vart vi så redd at vi spurte aldri igjen hvem som var under maska, skratter Frøshaug.

- I år koronahilste Onkel Per på julenissen under Putti Plutti Pott-forestillingen. Påvirker korona julen din på andre måter også?

– Jula blir påvirket. Vi er en veldig sosial familie, men nå får vi ikke samles i den store gjengen som vi er. Men heldigvis sitter ingen av oss alene i utlandet eller et annet sted. Og så får jeg besøk av kjæresten. Vi blir samboere om tre uker. Han slutter i jobben sin og flytter til Bergen sammen med meg. Det var på Torghattfestivalen vi ble kjent med hverandre og ble gode venner for syv år siden. Så traff vi hverandre igjen under Torghattfestvalen i 2019, og det endte med at han kom fra Hitra og hit. Nå flytter vi sammen til Bergen. Nei, jeg har ikke kommet så langt med pakkingen, erkjenner Frøshaug, som for øyeblikket deler seg mellom Norsk Havbrukssenter og Fjellsøya barnehage.

– Jeg var lærer ved Havbruksakademiet i fjor og fikk et vikariat i år som gikk ut fredag 4. desember. Etter det har det blitt litt av hvert. Å være lærer synes jeg er veldig gøy, for jeg er veldig glad i å prate. At jeg ønsket meg inn som lærling på Norsk havbrukssenter, har nok sammenheng med at jeg på visningssenteret der ville møte mye folk å prate med. Jeg synes det er veldig artig med formidling. Derfor har jeg også likt å være lærer lenge, sier Mina, som gjennom oppveksten har hatt både hovedrolle som Putti, samt fløytelærer og lederoppdrag som assisterende regissør.

- Jeg begynte å spille fløyte da jeg var fem år gammel, og lærte å lese noter før skriftspråk. Jeg kommer aldri til å gi slipp på den korpsgleden. Jeg har nok også blitt mer omsorgs- og forståelsesfull av å spille i korps hvor ingen er bedre enn den dårligste og det er store aldersforskjeller. En må ta vare på hverandre. Han pappa var rektor i kulturskola, men hans jobb hadde ikke noe med Putti Plutti Pott å gjøre i utgangspunktet. Men da Anne Lise Skånseng fikk godkjenning til å sette det opp, så sa han ja til å ta den musikalske regien. Storesøstera mi skulle spille fløyte i forestillingen. Anne Lise har vært læreren min i parallellklassen. Hun sa at jeg skulle være Putti Plutti Pott. Pappa hadde ikke tenkt den tanken, men han kunne ikke si uenig. Så måtte han spørre storesøster om det var greit at lillesøsteren fikk hovedrollen. Det gikk bra. For meg var det helt fantastisk. Jeg var ti år, og husker bare at jeg var kjempeglad. Den forespørselen hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Etter å ha gått og sunget på de Putti Plutti Pott-sangene, så skulle jeg plutselig være Putti selv.

For barn kan slike overganger fra lek til forestilling være krevende.

- Jeg kan ikke huske at vi tenkte over det. Det startet veldig rolig med å finne sanger, og lese manuskript. Overgangen ble veldig fin. Der gjorde Ann Kristin Johnsen og Anne Lise Skånseng en veldig god jobb. De klarte å leke de inn. Men så har også PuttiPlutti Pott-gjengen alltid vært klar på at dette er noe vi må prioritere. Vi har to måneder hver høst til å få til forestilling. Vi har ganske mye press på ungene, og de er kjempeflinke. Jeg forstår ikke dem som sier at vi ikke kan ha forventninger til barn. Klart vi kan, sier Frøshaug, som nå selv er blitt de voksne som sørger for at forestillingen går videre. Eneste pause hittil fra nisseforestillingene har vært videregående skole.





– Da måtte flytte for å ta fagene jeg ønsket meg på Val videregående skole i Trøndelag, og kunne ikke lenger være del av Putti Plutti Pott. Det var fælt. Helt forferdelig, sier brønnøyjenta som i denne tidsperioden gikk fra å være overbevist om at hun skulle bli fløytelærer til å gå inn i havbruksnæringen.

– Jeg vet ikke helt hva det er med laksen. Jeg sa første året på videregående at jeg skulle bli musikklærer veldig bastant. Men så gikk tiden og jeg fikk praksisopphold i Irland og Frankrike. Da innså jeg at dette innen havbruk kan bli så spennende. Det er mye utvikling som skjer nå, og jeg ville være en del av det. Så har jeg bare slik kjærlighet til laksen. Jeg har alltid vært glad i fisk, og det å være i fjæra. Det har ikke vært så veldig mange fisketurer, men som barn var vi mye i fjæra og leita etter arter. Det var skjell og alt vi kunne løfte på. Jeg synes det er veldig gøy å lære mer om livet i havet. Fiskeoppdrett er mer enn bare laksen, konstaterer Frøshaug, som skal i gang med sivilingeniørstudie.

- Jeg skal studere til å bli sivilingeniør i sjømat og havbruk ved Universitetet i Bergen. Studiet er veldig vidt, og det betyr at jeg kan gjøre veldig mye forskjellig når jeg er ferdig. Det er veldig lite begrensninger i studiet, og det er bra for meg som synes rutiner i hverdagen er kjedelig. Hovedsaken er at jeg kommer tilbake igjen til Toft. Her har jeg tatt fagbrevet innen akvakultur, og dit vil jeg tilbake. Jeg er nok litt forskjellig fra resten av familien, hvor de fleste er opptatt av musikk eller pedagoger. Jeg ble forelska i laksen, og der vart jeg.





Hun håper i de kommende år å kombinere sin hjertesak Putti Plutti Pott med havbruksstudier i Bergen.

-Jeg håper at eksamen legges slik at jeg kan reise hjem å være med når neste forestilling skal øves inn. Det er min hjertesak Putti Plutti Pott. Det er så fint for ungene å få den korpsgleden, og at flere aldre og skoler jobber i lag.

Dermed er det klart at laksen ikke har tatt hele hjertet til brønnøyværingen.

– Et liv uten musikk er for meg helt umulig. Jeg tror ikke jeg kunne klart meg uten. Jeg må ha musikk for å få slappet av ordentlig, og få bort tankene. Jeg var på filmmusikk-skaperen Hans Zimmer konsert. Vi gråt og flira underveis. Det er den mektigste konserten jeg har vært på noensinne. Det kan ikke beskrives, men må oppleves. Måten koronakrisen virker inn på kulturlivet synes jeg er veldig trist. Mange småbyer har ikke kulturhus som kommer innenfor koronaregelverket. Det er dumt at det er regelverk som ødelegger for små plasser som Brønnøysund. Støtteordningene er bra, men det er vanskelig for oss som driver med kultur fordi det ofte er formidling og noe som må oppleves der og da, altså øyeblikkets kunst. Jeg tror ikke folk tenker over hva vi har før det forsvinner. Kultur er så stort. Det er ikke bare korps eller julemusikaler, men så mye mer. Folk får kjenne på følelser.

– Hva er det første du vil gjøre når korona er blitt tilbakelagt historie?

– Da reiser jeg til italia. Det er et land pappa tok oss med første gang når jeg var sju år gammel. Det har blitt som mitt andre hjem, og et stort savn når vi ikke kan reise dit og være sammen med vennene våre der. Det føles veldig rart å ikke kunne reise, men under pågående krise er jeg veldig glad for at jeg bor i Norge.





– Men Bergen er ikke del av Norge?

– Nei, det … Jeg er nok ikke helt klar for det her. Jeg snakket med en bergenser i dag … men kulturlivet i Bergen er bra, konstaterer brønnøyværingen.

Bente Milde









