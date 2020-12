Vedtok en million til rehabiliteringen

Nyheter

Det ble imidlertid forvirring da dette punktet i budsjettet skulle behandles. Årsaken var at brønnøypolitikere onsdag morgen hadde hatt et møte med sømnakommunedirektør Arne Johansen, der de hadde fått opplyst at Sømna forventer at dette er midler som skal overføres til Helgeland Rehabilitering.