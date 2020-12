Kommunestyret snur om samarbeid med HRIS

Nyheter

Sømna kommune har invitert kommunene sør for Korgfjellet med på et utviklingsprosjekt for å identifisere styrker og svakheter ved dagens måte å løse rehabiliteringsoppgaver i kommunene på. I dag drives Helgeland Rehabilitering (HRIS) som et kommunalt foretak, slik kan det ikke fortsette. Derfor er driften avhengig av støtte fra kommunene på Helgeland.