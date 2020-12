Fristet med tidlig-penger for å få testkandidater

Are Trælvik er prosjektleder for Brønnøysundregistrenes nye koronakompensasjons-løsning for næringslivet. Onsdag fristet han lokale bedrifter med plass fremst i køen til kompensasjonsmilliardene for å få hjelp til å teste løsningen.