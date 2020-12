TTS inn på Tjøtta - Forvik: Slik løser de trafikken

Nyheter

Onsdag kveld melder Torghatten Trafikkselskap at de omdirigerer flere fartøy for å avvikle trafikk på Tjøtta - Forvik-sambandet. Dette får også konsekvenser for Horn - Andalsvåg- og Igerøy - Horn-sambandene.

Selskapet melder følgende:

Horn - Andalsvåg

"Det vil bli utført avgang fra Horn 19:30 til Forvik. Avgang Forvik til Tjøtta 20:15. Retur: Avgang Tjøtta cirka 21:15 til Forvik, Avgang Forvik ca. 22:15 til Horn. Det vil bli utført en avgang av MF Hornstind fra Horn til Andalsvåg 21:50 med retur 22:15. Øvrige avganger på sambandet innstilles"

Igerøy (Vega) - Horn

"Avgangen fra Horn 22:00 blir ca 30 min forsinket."

Fylket i dialog med TTS for å skaffe alternativ transport 14 samband er rammet av Boreals seilingsnekt fra Sjøfartsdirektoratet. Nå jobber fylket med alternativer.

Direktoratet hevder Boreal har unnlatt å melde om skade etter flere hendelser I en pressemelding onsdag kveld forklarer Sjøfartsdirektoratet nærmere hvorfor de har gitt rederiet Boreal seilingsnekt.

Boreal-ferjer tilbakekalt midtfjords - folk får beskjed om å "kjøre rundt" Begge ferjene på Tjøtta - Forvik ble onsdag ettermiddag tilbakekalt til Tjøtta og tømt for biler og passasjerer. Reisende på vei til Sør-Helgeland ble bedt om å "kjøre rundt" og fikk ingen ytterligere informasjon.

Ferjefast ordfører om Boreal: - Oppsiktsvekkende mangel på informasjon Vevelstad-ordfører Torhild Haugann står på ferjeleiet på Forvik når BAnett ringer i 18-tiden. Hun er, mildt sagt, ikke imponert over Boreal-hendelsen onsdag.