Har hatt møte med grunneiere om Skylift-prosjektet

Nyheter

I et brev til Brønnøy kommune har flere grunneiere rundt Mofjellet tatt kontakt og gitt uttrykk for at de ikke ønsker å ha stille sine eiendommer til disposisjon for skyliftprosjektet. Brevet er datert 1. desember og er signert av Snorre Rodahl, Ola-Jørn Tilrem, Georg Lorentsen, Tore Holm, Bjørn Ole Tilrum, Thorgrim Tilrem, Kristin Fjellsøy, Arne Jonny Sørhus og Helge Lund.