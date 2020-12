Direktoratet hevder Boreal har unnlatt å melde om skade etter flere hendelser

Nyheter

Det kommer blant annet fram i direktoratets melding at Boreal skal ved "flere hendelser" ha unnlatt å melde fra om skade/havari på fartøyer og be direktoratet om tilsyn på disse. Boreal skal også ha unnlatt å gjennomføre risikovurdering etter disse hendelsene.

Direktoratet skriver følgende:

"Sjøfartsdirektoratet trakk i ettermiddag (16.12.20) tilbake sikkerhetsstyringssertifikatet til rederiet Boreal etter at flere alvorlige funn ble avdekket i en tilleggsrevisjon i dag.

Når sikkerhetsstyringssertifikatet til et rederi trekkes tilbake betyr dette også at sikkerhetsstyringssertifikatene til rederiets fartøy blir ugyldig. Derfor måtte alle rederiets fartøy gå til kai.

Direktoratet har åpnet for unntak fra dette når det er fare for liv og helse eller ved beredskapshensyn (ambulansetransport, brannutrykning m.m).

I korte trekk kan funnene oppsummeres slik: Revisjonen avdekket (ved minst 5 alvorlige hendelser) at rederiet;

at de ved flere hendelser ikke hadde begjært skade/havaritilsyn slik at Sjøfartsdirektoratet kan vurdere om det er sikkert å seile. De har derved operert fartøyene uten gyldig sertifikat.

at de ikke har utført risikovurdering etter at skaden/hendelsene hadde inntruffet

at rederiet ikke har internt fulgt opp og risikovurdert teknisk svikt i utstyr som ledet til hendelse

rederiet har ikke fulgt opp pålegg og forespørsler fra Sjøfartsdirektoratet

ikke hadde rapportert flere hendelser til Sjøfartsdirektoratet som er påkrevd av sikkerhetshensyn

Hver for seg er dette alvorlige funn, og i sum gjorde dette at direktoratet etter gjeldende regelverk , måtte trekke tilbake DOC (sikkerhetsstyringssertifikatet). Regelverket, som også er en del av internasjonale regler og konvensjoner, krever at en tilbaketrekking av DOC skjer umiddelbart ved alvorlige avvik. Det betyr at direktoratet ikke hadde mulighet å utsette dette.

Det jobbes nå med en oppfølging av saken i direktoratet og i rederiet. Dersom rederiet kommer opp med en plan, som aksepteres, for oppfølging av funnene/avik, vil en kunne få en tre måneders tillatelse for å utbedre avvik. En akseptert plan vil da medføre normal drift."

