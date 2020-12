Nesna-studentene er «Årets Navn»

Nyheter

Det framgår av kåringen i regi av avisa Khrono, der resultatet av den landsomfattende kåringen ble kjent i ettermiddag.

Motmakt

Juryen ser striden ved universitet og studentenes aksjoner i et større bilde. De skriver dette i sin begrunnelse:

«Gjennom aksjoner, et stort antall leserbrev og lobbyvirksomhet, har nesnastudentene satt universitets- og høgskolepolitikk på den storpolitiske dagsorden. Denne striden handler ikke bare om studiesteder ved Nord universitet, den griper inn i en større sentrum/periferi-diskusjon. Med en motmakt-preget kritikk av autoriteter og sentraliseringsagenter har studentene og deres allierte løftet en viktig debatt med betydning langt utover Campus Nesna.»

Jubel på Nesna

Det var Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland som nominerte Nesnastudentene til Årets navn, men turte ikke tro på seier.

– I dag er jeg veldig glad på deres vegne.

– Prisen er en stor inspirasjon for oss alle. Vi har verdens tøffeste studenter, sier leder for folkeaksjonen, Jenny Myklebust.

Nesna kommune støtter studentene.

– Vi har verdens beste studenter. Vi gjør det vi kan fra kommunen side for å legge til rette for at Nesna skal være et godt sted å studere, sier ordfører Hanne Davidsen.

