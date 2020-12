Åpner for å felle gaupe i Nord-Norge

Nyheter

– Vi åpner nå forsiktig for kvotejakt for å forhindre skade på beitedyr i de to nordligste fylkene. Målet er at bestanden holder seg på Stortingets bestandsmål slik at rovviltnemnda kan ta over forvaltningsansvaret. En lav kvote gjør det også lettere å kunne iverksette skadefelling ved behov, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.