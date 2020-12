Flere av Googles tjenester er nede

Nyheter

Flere av Googles tjenester, blant dem Gmail, Google Drive og YouTube er nede. Det er ikke kjent hva problemene skyldes.

YouTube bekrefter på Twitter at de har mottatt en stor mengde henvendelser om problemer med å komme inn på videotjenesten. Google har foreløpig ikke kommet med noen uttalelse om problemene.

Ifølge nettsiden downdetector.com har antallet rapporter om problemer med Googles tjenester skutt i været. For YouTube er det en snakk om over 100.000 rapporter i løpet av den siste timen, og for Gmail er det også mange titusen. Det er meldt at også google.com er nede.

Hos Gmail er det flest feilmeldinger som gjelder innlogging, mens det ser ut til at problemet hos YouTube i hovedsak gjelder bruk av nettsiden og å se videoer.

Også Hurtigruten melder om datautfordringer mandag.

En rekke av Hurtigrutens systemer er nede etter at selskapet avdekket et omfattende dataangrep natt til mandag.

– Dette er et alvorlig angrep. Hele Hurtigrutens globale IT-infrastruktur ser ut til å være påvirket. Hurtigruten har iverksatt omfattende tiltak for å begrense skadeomfanget av angrepet, sier Ole-Marius Moe-Helgesen, konserndirektør for IT, i en pressemelding.

Selskapet skriver at angrepet ser ut til å være et såkalt løsepengevirus.

– Hurtigruten varslet natt til mandag relevante myndigheter og er i dialog med dem om håndteringen videre, skriver de i pressemeldingen.

– Vår fremste prioritet nå, er å sikre trygg og god drift for alle gjester og ansatte. Vi jobber med alle tilgjengelige ressurser for å isolere effektene av angrepet og begrense skadene det kan gjøre, sier Moe-Helgesen.