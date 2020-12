Politimann i Nordland er siktet for flere voldtekter

Nyheter

Det melder Dagbladet søndag kveld.

Etterforskningen mot mannen ble ifølge avisen iverskatt i fjor høst, og lederen av etterforskningsavdelingen i Midt- og Nord-Norge hos Spesialenheten, Halvor Hjelm-Hansen omtaler saken som «alvorlig og omfattende».

Det fremgår ikke hvor i Nordland mannen har tjeneste.

– Saken er fortatt under etterforskning. Jeg kan bekrefte at det er sju fornærmede, og at siktelsen omfatter både voldtekter og misbruk av det som i straffeloven omtales som «overmaktsforhold», sier Hjelm-Hansen til Dagbladet.

Politimannen nekter straffskyld i saken, og hans forsvarer John Christian Elden mener klienten er utsatt for anklager.

– Min klient er i en utsatt posisjon i politiet der mange i kriminelle miljøer gjerne vil ta ham, sier Elden til avisen.

Politimannen er suspendert.