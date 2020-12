To reiselivsselskap blir til ett

Nyheter

I en pressemelding skriver Helgeland Opplevelser og Adventure Vega at sammenslåingen er en perfekt kombinasjon, som det er jobbet med over tid. Adventure Vega har et meget godt fotfeste i Verdensarvområdet. Vegaøyene har et høyt antall besøkende gjennom sommersesongen. I 2020 ble det satt ny besøksrekord på øya.