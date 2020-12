- Nordland får el-ferjesmell etter FrP-forlik

Nyheter

- Nordland får et kraftig kutt i tilskuddene til ferjefylkene etter at Frp ble enig med regjeringspartiene om å gi mesteparten av de ekstra 100 millionene til de fylkene som allerede har elferjer i drift. Dermed blir summen til Norges nest største ferjefylke nesten halvert, til 13 millioner kroner. Dette går frem av en pressemelding fra Nordland fylke.

Spør hvor nordlandspolitikerne var

- 12 millioner mindre til Nordland fremstår som både korttenkt og miljøfiendtlig. Følgene kan bli færre miljøtiltak, færre ferjeturer eller dyrere ferjereiser. Jeg tror ikke folk i Nordland blir spesielt begeistret for noen av disse alternativene som regjeringen og Frp gir oss, sier fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen. Han mener dette grepet fra Frp og regjeringspartiene fremstår som både korttenkt og miljøfiendtlig.

- Helt ærlig, så lurer jeg på om nordlandspolitikerne i Frp og regjeringspartiene var borte den dagen dette ble diskutert. Profilerte samferdselspolitikere som Kjell-Børge Freiberg burde vært våkne i timen og sørget for en rettferdig fordeling av disse midlene, og i alle fall at Norges nest største ferjefylke blir sikret en rimelig andel av midlene, mener Bentzen. Han oppfordrer nordlandspolitikerne til å gå en ny runde på dette, slik at ikke Nordland havner i bakevja på grønne ferjer.

Forstår ikke hvorfor nå

- Ja, nok en gang blir altså utkantene i Nord-Norge, som er helt avhengige av ferjer og båter i hverdagen, ofret. Ferjene og båtene er våre t-baner og trikker, da fortjener nordlendingene å bli behandlet like redelig og rettferdig som folk i mer sentrale strøk av landet, poengterer Bentzen.

Bentzen forstår heller ikke hvorfor dette grepet blir gjort nå, når Nordland fylkeskommune nettopp har brukt store summer på å få tre el-ferjestrekninger i drift i løpet av 2021. Disse strekningene er Vennesund-Holm, Horn-Andalsvåg og Tjøtta – Forvik, alle på Helgelandskysten.

Spenner bein under satsing

- Vi er godt i gang med det grønne skiftet, og satser på det i budsjettet, og så kommer denne vendingen fra regjeringen, som spenner bein under deler av satsingen vår, sier en irritert fylkesråd, som mener det burde være rimelig at alle som har startet prosessen med å elektrifisere ferjene burde bli belønnet for det.

I en artikkel i Kommunal Rapport kommer det frem at Vestland fylkeskommune blir den store vinneren, mens Nordland taper mest av ferjefylkene på dette grepet.