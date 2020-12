E6 ved Grane blir stengt natt til fredag

Nyheter

Det fremgår av en pressemelding fra Linea AS, tidligere Helgeland Kraft Nett.

Tre av linjene over E6 har skader, og veien stenges i to timer mellom klokken 00.30 og 02.30 natt til fredag 11. desember for utbedring. I denne perioden kan ikke ordinær trafikk passere, og trafikken styres av dirigenter.

– Under arbeidet vil alle tre kraftlinjer bli løsnet fra stolpene og lagt ned på veien slik at vi får gjort det nødvendige reparasjonsarbeidet. Dette gjør den ordinære trafikken blir stoppet mens arbeidet pågår. Utrykningskjøretøy vil kunne passere, sier Frode Dorp, leder for kunde og kommunikasjon i Linea i pressemeldingen.

Han sier videre at årsaken til skadene er uklar, men vedlikeholdsarbeidet må gjennomføres for å unngå større strømbrudd i området. Han beklager overfor de som berøres av stengingen.