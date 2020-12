Enighet om matfag og tilbud innen byggfag i Brønnøysund

Nyheter

Det sier utdanningsråden i en pressemelding søndag kveld. Posisjonspartiene i utdanningskomitéen er enige, og har en gladnyhet for elever på søndre Helgeland ,heter det.

- Vi oppretter ordinært tilbud i restaurant- og matfag ved Brønnøysund videregående skole fra skoleåret 2021.

Håper på enstemmig fylkesting

Utdanningskomitéens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har snekret sammen løsningen som det nå er enighet om. Senterpartiets representant, Harald Lie er svært fornøyd med at restaurant- og matfag i Brønnøysund nå er berget.

- Jeg håper at et enstemmig fylkesting kan støtte dette. Vi oppfatter det som svært viktig for denne regionen å kunne tilby dette faget på søndre Helgeland, sier en fornøyd Harald Lie.

SVs Marius Meisfjord Jøsevold påpeker at det i dette faget, som i alle yrkesfag, vil være viktig å treffe arbeids- og næringslivets behov.

- Når dette tilbudet lyses ut, vil det forutsette at det stilles garanti for læreplasser i regionen. Det innledes derfor en dialog med næringslivet om dette, påpeker Jøsevold.

Tilbudet vil så vurderes etter to år. Men Simon Johnsen i utdanningskomitéen har stor tro på at næringslivet på søndre Helgeland vil mobilisere. Blant annet innen opplevelsesbasert reiseliv.

- Helgeland har et stort potensial for å utvikle restaurant og matfag til et sterkt og godt tilbud ved Brønnøysund videregående skole, sier Johnsen.

Tilpasset byggfag

Også innen byggfag legger utdanningskomitéen opp til at det skal sikres opplæringstilbud i regionen. Dagfinn Arntsen (KrF), er glad for satsingen som det nå legges til rette for ved Brønnøysund videregående skole.

-Vi har fått signaler om at næringa har mer behov for kompetanse i de mindre delene av byggfagene, som malere, forskaling, og i murerfaget. Opplæringskontoret er klar for å legge til rette for et samarbeid med næringa. Vi ser for oss mer individuelt tilpassede opplegg for praksiskandidater og/eller for voksne, avslutter Arntsen.

Merk: Siste avsnitt er endret etter at fylkeskommunen sendte ut en ny pressemelding med noe endret ordlyd. Tilbudet på byggfag blir ikke en videreføring av dagens byggfag, men en ny modell gjennom et samarbeid mellom opplæringskontoret og næringen.