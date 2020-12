Politiet henlegger anmeldelse mot Helgelandssykehuset

Nyheter

– Nordland politidistrikt mottok i begynnelsen av september 2020 en anmeldelse for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad, melder Nordland politidistrikt.

– Politiet har gjennomgått både avisartikkel og den nevnte rapporten. Avisartikkelen er vurdert til å ikke inneholde opplysninger som er personidentifiserende, ifølge politiet.

– Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger. De inneholder ingen navn, men kan dersom man setter sammen en del opplysninger, lede til individuelle personer.

Til PR-byrå

28. september avslørte Helgelands Blad at kommunikasjonsavdelingen i Helgelandssykehuset hadde delt rapporter om kreftkirurgien med et PR-byrå, uten av pasientopplysninger i rapportene var sladdet.

Dette forholdet har også vært undersøkt av politiet opp mot mulig straffbarhet.

– Oversendelse av rapportene til et kommunikasjonsbyrå som opptrådte på vegne av Helgelandssykehuset er ikke straffbart, da disse i sitt oppdrag er underlagt samme taushetsplikt som oppdragsgiver, ifølge politiet.

Affæren utløste at helseministeren måtte orientere Stortinget, der Bent Høie blant annet opplyste at ingen helseforetak i landet har brukt mer penger på PR-byrå enn Helgelandssykehuset .

– Politiet har vurdert det dithen at en foretaksstraff mot Helgelandssykehuset ikke er hensiktsmessig. Det er ut fra sakens opplysninger åpenbart ikke grunnlag for å karakterisere overtredelsen som grov , jf. det som er uttalt om vurdering av taushetsbelagt informasjon, heter det i meldingen.

Personer

Politiet har ikke konkludert hvilke personer som har delt rapportene med pasientopplysninger.

– Det er heller ikke avdekket hvem som faktisk har distribuert de aktuelle rapportene – noe som ikke muliggjør vurdering av skyldgrad. Det er uansett ikke grunnlag for å si at rapportene ble distribuert på vegne av foretaket, og at foretaket på noen som helst måte skal ha hatt noen fordel av dette.

Det er på det rene at kommunikasjonsavdelingen drev samarbeidet med PR-byrået. Stillingen som kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset er for tiden utlyst, som et ettårig vikariat – med mulighet for forlengelse.

– Den preventive effekten ved en eventuell straffereaksjon mot foretaket anses derfor å ikke være til stede, konkluderer påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i pressemeldingen.