Berin jubler for at naprapater sidestilles med fysioterapeuter

Nyheter

Hvert år er utføres det 1,1 millioner behandlinger av naprapater og osteopater. Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å innføre offentlig godkjenning og autorisasjon for de to yrkesgruppene i forhandlingene om neste års statsbudsjett med regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF.