Fylket kutter båfrakt-priser

Nyheter

For øyer som ikke har andre fraktalternativer enn hurtigbåt, kuttes prisen på godsfrakt med en tredel.

– Vi ønsker gode livs- og næringsvilkår også på øyene, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen i ei pressemelding.

Se hvilke strekninger som får rabatt på gods

Priskuttet på alle typer godsfrakt kommer etter at prisene for transport av fersk fisk ble kuttet med en tredel.

– I utgangspunktet er det mer gunstig, både kostnadsmessig og miljømessig, at man frakter godset med ferge eller med Kystgodsruta. Men for de samfunnene som ikke har disse alternativene, så ønsker vi nå å gi bedre vilkår for å leve og drive næring, også på disse øyene, forklarer Bentzen.

Fylkesråden slår fast at all godstransport vil være rabattert til anløpssteder som bare har hurtigbåt som alternativ.

– Det kan være både dagligvarer til lokalbutikken, medisiner til hjemmetjenesten, eller det kan være reservedeler til traktoren, ifølge Bentzen.