Nå har juletreet kommet

Det meldes fra Schrøders plass i Brønnøysund at kommunens juletre er reist i løpet av ettermiddagen torsdag.

Tipseren anslår overfor avisen at dette er blant de aller flotteste juletrærne vedkommende kan huske å ha sett på Schrøders plass.

Kommunen opplyser at julegrana blir tent på lørdag med en "enkel markering" der BMK spiller i miljøgata. Det konstateres imidlertid at man ikke skal gå rundt treet under markeringen i år, på grunn av koronapandemien.

