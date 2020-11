Ny opptrapping til 2.373 vektere i streik

Nyheter

Uttaket er i all hovedsak en forsterkning av uttakene ved heliporter, samt ytterligere uttak ved selskapenes egne sentraler, opplyser Arbeidsmandsforbundet (NAF).

Streiken har pågått i over to måneder, noe som er uvanlig lenge i norsk sammenheng. Også Parat tok ut vektere i streik, men valgte å inngå en avtale med arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel 4. november.

Det gjorde ikke NAF. I forrige uke ga fagforbundet et nytt tilbud til arbeidsgiverne. Det hadde ifølge FriFagbevegelse en ramme innenfor frontfagets lønnsvekst på 1,7 prosent, og et forslag til en løsning på NAFs viktigste kampsak: fastlønn. Kravet går ut på at vektere som jobber mer enn 20 prosent stilling skal få fast lønn og ikke timebetalt. Dessuten foreslo de at vektere som jobber fast full stilling på dagtid skal ha rett til fri på bevegelige helligdager.

NHO Service og Handel avslo imidlertid tilbudet.

