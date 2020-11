Fagsjef hevder ledelsen ba henne om å si opp

Nyheter

Til Rana Blad sier Bukholm onsdag kveld at hun ble bedt om å gå. Der sier hun at hun ble bedt av administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir og medisinsk direktør Fred A. Mürer om å si opp.

– Vi hadde et møte tirsdag kveld, der Hulda Gunnlaugsdottir ba meg si opp jobben som fagsjef i Helgelandssykehuset. Bakgrunnen er eposten som jeg 16. september sendte til Helsetilsynet, der jeg glemte å legge ledelsen på som kopi, sier Ida Bukholm til Rana Blad.

Hun sier videre at ett vilkår for å si opp var at de to direktørene oppgir at de ba henne slutte.

– Uten at det skjer vil ikke oppsigelsen være gyldig, sier Bukholm til avisen.

Gunnlaugsdottir eller Mürer har ikke besvart Rana Blads henvendelser.

Bukholm ble ansatt som fagsjef i Helgelandssykehuset fra 1. oktober 2019. Hun valgte å si opp jobben tirsdag 17. oktober etter lengre tids intern uro.

Helgelands Blad publiserte onsdag en artikkel der det kommer fram at Bukholm har skrevet epost til Helsetilsynet med udokumenterte påstander om kvalifikasjoner til ansatte ved sykehuset i Sandnessjøen.

– Helgelandssykehuset bekrefter at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling. Ut over det har vi ingen kommentar, meldte vikarierende kommunikasjonssjef Jan-Eirik Vestnes til Helgelands Blad onsdag kveld.

