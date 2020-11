Fylket vil investere 1,1 milliard i skolebygg

Vårt mål er at flest mulig skal få tilbud om videregående opplæring av god faglig kvalitet nær der de bor. Vi etterstreber å ha et tilbud i nærheten av elevene så langt det lar seg gjøre.

Nyheter

"Fylkesrådet tråkker på gassen for nye skolebygg i Mosjøen og Narvik", skriver fylkesrådet i en pressemelding onsdag om sitt forslag til ny økonomiplan for 2021-2024. Der vil fylkesrådet investere 1,1 milliard kroner i skolebygg.

Investerer i Mosjøen

Arbeidene med den nye, samlokaliserte videregående skolen på Kippermoen i Mosjøen starter i 2022/23 og forventes å stå ferdig i 2025/26, ifølge fylkesrådet.

- Det nye samlokaliserte bygget til Narvik vgs har en noe lengre tidshorisont for ferdigstillelse, men også også for denne skolen settes det inn midler i økonomiplanperioden for å starte opp arbeidet, står det i pressemeldingen.

Fra før er det kjent at fylkesrådet for Brønnøysund videregående skoles del innstiller til å legge ned byggfag, bygge om byggfag-hallen til TIP for en estimert sum på 30 millioner kroner og deretter selge TIP-hallen på Salhus. Et estimert vedlikeholdsbehov på 19 millioner for nevnte TIP-hall på Salhus ble brukt som argument for å gjennomføre planene.

- Vårt mål er at flest mulig skal få tilbud om videregående opplæring av god faglig kvalitet nær der de bor. Vi etterstreber å ha et tilbud i nærheten av elevene så langt det lar seg gjøre. Det gjør vi gjennom at vi har egne skolesteder på 28 plasser og over 2500 skoleansatte i hele Nordland. Nye og tidsriktige skolebygg er viktig for elevene, lærerne og andre ansatte ved skolene våre. Vi har bygget nye skoler, og fornyet skolene i hele Nordland, for å bedre kvaliteten i læringen. Det skal vi fortsette med også i de neste fire årene, uttaler fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland Hild-Marit Olsen (Ap) i onsdagens pressemelding.

Koronabidrag

Hun sier også at fylkesrådet er opptatt av at fylkeskommunen gjennom investeringer i nybygg og oppussing av eksisterende bygg også skal bidra hjelpe de næringene som sliter på grunn av koronapandemien.

- Nordland fylkeskommune har vært gjennom svært krevende økonomiske tider de siste seks årene. Fylkesrådet har valgt å ta ansvar og prioritert god økonomistyring. På grunn av de valgene vi har tatt, står vi nå i en situasjon hvor vi har en viss handlefrihet til å bygge en moderne og god videregående opplæring i fylket vårt, sier fylkesråden.

Fylkesrådet legger fram sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Nordland i dag, onsdag 18. november.

