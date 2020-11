Nyheter

Han er en bauta i Sør-Helgelands musikkmiljø. Få, om noen, har spilt like mye på utestedene og arrangementer lokalt de siste tiårene, enten det er sammen med brødrene sine eller de ulike variantene av Leanders. I tillegg har Brennvik spilt i uttallige band, fra By the Way og en tidlig utgave av Publiners via det elleville Hawaii-prosjektet til de senere års suksess med Bautastein.