Dette bildet er hentet fra et av verdens mest solgte dataspill

Nyheter

Spillprodusenten Ubisoft meldte i fjor at de over 20 spillene i Assasins Creed-serien har solgt over 140 millioner eksemplarer. Det siste spillet i rekken, "Assassin's Creed Valhalla" - som ble sluppet 10. november, forventes av ulike spillmedier å selge mellom 10 og 20 millioner eksemplarer.