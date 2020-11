Nye helikopter kan ikke lande på Helgeland-sykehusene

Nyheter

Det melder NRK Trøndelag. De gamle Sea King-helikoptrene kunne lande på 21 akuttsykehus i Norge, inkludert Sandnessjøen og Mo i Rana. Om man har stått i nærheten av landingsplassen i Sandnessjøen under en Sea King-landing er man imidlertid ikke i tvil om hvilke krefter som er i sving.

Det er der problemet ligger, ifølge NRK. AW101 er nemlig større og tyngre enn Sea King, og det kraftige lufttrykket fra rotorene under landing gjør at løse gjenstander flyr i stor hastighet, og kan utgjøre fare for personer i nærheten.

I praksis er det ifølge NRK bare på ett sykehus i Nordland de nye helikoptrene kan lande, nærme bestemt Bodø. I Sandnessjøen og på Mo i Rana kan de ikke lande ved sykehusene.

Ifølge NRK er alternativ landingsplass i Sandnessjøen på Stokka lufthavn, og på Mo i Rana på Røssvoll lufthavn.