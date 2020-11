Brannvesenet undersøkte dieselsøl med drone

Nyheter

Brannvesenet har anskaffet seg drone, og denne uken kom den godt med.

Onsdag skriver Brønnøy brann- og redningsvesen på sin facebookside at de har brukt den til å undersøke et mulig dieselutslipp i fiskerihavna på Tautra.

Bildene tatt med drone fra lufta viser det som ofte kalles "blueshine", en hinne av diesel på sjøen.

- Mengden begrenses i dette tilfellet til ca fire liter diesel, noe som høres lite ut i forhold til hva man kan se. Men, diesel flyter lett utover et stort areal, og synes godt. Dieselen fordamper, og man kan raskt kjenne lukten. Det er imidlertid lite man får gjort med utslipp i så små mengder, annet enn at tidevannet og fordampingen sørger for at det forsvinner fra området i løpet av ett til to døgn, heter det.

Årsaken er ofte overfylling av drivstofftanken på båter, og Brønnøy brann- og redningsvesen anmoder båteiere om å vise aktsomhet ved fylling av drivstoff, slik at slike utslipp i størst mulig grad unngås.