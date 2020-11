Inga Næss får Kulturminneprisen for engasjement to steder

Nyheter

Inga Næss, som nylig fylte 80 år, tildeles Riksantikvarens kulturminnepris 2020. Den deles hvert år ut til personer, organisasjoner eller miljø som har gjort en særlig innsats for kulturminner.

Inspirerende

− Inga Elisabeth Næss sitt engasjement for kulturarv er inspirerende, og jeg vil gjerne gratulere så mye med prisen! Kystkulturen på Vega og bygningsmiljøet på Bakklandet i Trondheim er to kulturmiljøer som er anerkjente og høyt verdsatt. I dette arbeidet har innsatsen til Inga Elisabeth Næss vært uvurderlig, sier riksantikvar Hanna Geiran.

−Jeg er så glad for at noen har sett arbeidet og betydningen av det. Det er flott å bli satt pris på, sier Inga Elisabeth Næss.

−Jeg har brukt mye av tiden min på å dokumentere og synliggjøre verdier, både på Bakklandet og Vega. Og det at det blir lagt merke til, ja det blir jeg skikkelig glad over!

Næss er forfatter og kulturarbeider. Hun er oppvokst på Vega og flyttet til Trondheim som sjuåring. Nå bor hun halve året på Vega og resten av året på Bakklandet i Trondheim.

Vega og Bakklandet

På Vega arbeidet Inga Næss med dokumentasjon av øyhistorie og oppdaget ærfuglene gjennom dette arbeidet. Sanking av egg og dun fra ærfuglene har vært en viktig del av næringsgrunnlaget på Helgelandskysten helt fram til i dag. I 1997 grunnla Næss ærfuglmuseet E-huset. Vega-øyene står nå på UNESCO sin verdensarvliste, og en viktig årsak til det er synliggjøringen av generasjoners skjøtsel av øylandskapet og arbeidet med ærfugl.

- Nå er kystkulturen på Vega anerkjent og høyt verdsatt. I dette arbeidet har innsatsen til Inga Elisabeth Næss vært uvurderlig, heter det i juryens uttalelse.

Inga Næss var også engasjert i arbeidet for å bevare bydelen Bakklandet i Trondheim. Bakklandet var i dårlig stand, og i 1983 vedtok kommunen at den nye hovedveien skulle gå over Bakklandet. Næss ble med i aksjonsgruppa og jobbet politisk for å stanse prosjektet. Aksjonsgruppa fikk innbyggerne til å se verdiene ved å holde bydelen ved like, og til slutt snudde politikerne. I dag kommer mange til Bakklandet for å se resultatet av den viktige kampen som ble gjort på 1970- og 80-tallet.

