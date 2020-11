Sømna stenger sine lokaler for idrett og kultur for voksne

Nyheter

Sømna kommune skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at kommunen følger de nasjonale smittevernrådene som gjelder til enhver tid og at i november er smittevernrådene strammet inn for å få kontroll på smittespredningen.

Videre heter det at kommunen ønsker å være føre-var for å unngå et lokalt smitteutbrudd. Og:

"Det er viktig å prioritere at fritidsaktiviteter for barn og unge kan opprettholdes så lenge det er forsvarlig. Derfor har kommunen følgende anbefaling som kommer i tillegg til nasjonale anbefalinger og regler:

* Fritidsaktiviteter innen idrett og kultur for voksne anbefales innstilt inntil videre. Sømna kommune stenger sine lokaliteter for øvinger og treninger for denne målgruppen.

Sømna kommune viser til nasjonale regler for andre arrangement og sosiale sammenkomster. Kommunen ber likevel at arrangører vurderer nødvendigheten av arrangementet.

Flere studenter kommer nå hjem til Sømna fra studiestedene. Vi ber om at studentene tar kontakt med legekontoret for å ta en koronatest. Vi ber også om at studentene utviser særlig forsiktighet i sosiale sammenhenger den første tiden etter hjemkomst for å minimere risikoen for smittespredning.

Sømna kommune ønsker også å minne om de generelle reglene for arbeidstakere som kommer til Norge fra områder med særlig høyt smittenivå."