Person fra Brønnøy testet positivt utenfor kommunen

Nyheter

Det opplyser kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy mandag morgen. Thorkildsen opplyser at vedkommende har testet positivt et annet sted i landet og er satt i isolasjon på oppholdsstedet.

Utover dette har Brønnøy nå ifølge Thorkildsen gjennomført 1.917 koronatester, uten at det er registrert nye lokale positive resultater.

Det ventes per mandag morgen ikke på noen prøvesvar.

Siste: Klokken 10.55 mandag opplyser Thorkildsen at kommunen har fått meldt inn ytterligere én person med folkeregistrert adresse i Brønnøy, og oppholdssted et annet sted i landet, som har testet positivt på korona. Også denne personen er satt i isolasjon på oppholdssted.

Mannskapet på Træna-ferja smittetestes Mannskapet på MF Husøy skal gjennomgå smitte-test, og resterende avganger søndag er kansellert.

Solberg ber nordmenn droppe festene og holde seg hjemme Nordmenn må de kommende ukene i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker, sier statsminister Erna Solberg (H).

Kommuneansatte rådes nå til å unngå julebord Ansatte i Brønnøy kommune har fått råd fra kommuneoverlegen om å unngå julebord og andre sosiale arrangementer i tiden framover.