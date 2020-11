Mannskapet på Træna-ferja smittetestes

Nyheter

Det melder Boreal.

– Det ventes testing av mannskap i løpet av kvelden, skriver selskapet ifølge Helgelands Blad.

MF Husøy trafikkerer sambandet Stokkvågen-Træna.

– MF Lovund vil ta med seg trafikk og passasjerer til Træna ved avgangen fra Stokkvågen 20.45 i kveld 08.11.20.

Boreal er søndag 8. november blitt varslet av lokale helsemyndigheter om at en reisende med MF «Husøy» i ruten 18-182 Stokkvågen-Træna onsdag 4. november siden har fått bekreftet koronasmitte, melder Boreal søndag kveld.

– To blant mannskapet er definert som nærkontakter, og settes i isolasjon og testes for covid-19. Resten av mannskapet settes for sikkerhets skyld i karantene og testes for covid-19. Fartøyet legges til kai og blir desinfisert.

– Boreal følger til enhver tid gjeldende råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, og vi er svært opptatt av at disse følges av våre medarbeidere. Vi vurderer fortløpende situasjonen, og justerer våre tiltak opp mot anbefalinger fra øvrige helsemyndigheter og offentlige pålegg.

– Som et ledd i tiltakene mot å begrense smitte av koronaviruset har vi intensivert innvendig vask av våre fartøy, med spesielt fokus på alle kontaktflater.

– Vi oppfordrer våre reisende til å ta hensyn til medpassasjerene og følge rådene fra helsemyndighetene, melder Boreal.