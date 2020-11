Berg Vel fikk ja fra fire til ny Ulvinghus-komité

Nyheter

-J a, jeg har som medlem av Berg Vel takket ja til å sitte i komiteen som skal finne veien videre for Ulving-huset på Sømnesøya. Jeg tenker at det er et veldig viktig område ta vare på. Hvis komiteens arbeid skulle resultere i en løsning som gir behov for en kommunal politisk behandling, så vil jeg selvsagt ikke delta i denne som varaordfører, men melde meg inhabil, sier Liv Marit Haraldsvik Reitan, som bor på Berg.