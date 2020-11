Rehabiliteringen skal trolig inn i brønnøybudsjettet

Nyheter

Formannskapet uttrykte allerede forrige uke støtte til å delta i utviklingsprosjektet for Helgeland Rehabilitering, som nå skal bli et AS etter å ha vært kommunalt foretak i Sømna. Det man har vært mer usikre rundt er å forplikte seg til tjenestekjøp for om lag 1,5 millioner kroner i 2021.