Kommuneansatte rådes nå til å unngå julebord

Nyheter

Det er økende smittepress i Norge, men foreløpig har Sør-Helgeland - med unntak av et enkelttilfelle i forrige uke med smitte på en utenlandsk arbeider - gått klar av koronasmitte.

Setter krisestab igjen

Ordfører Eilif Trælnes er fredag lettet over at regionen har klart å holde smitten nede og dermed ikke trenger å stenge ned store deler av samfunnet slik man fredag ser at Oslo gjør. Han sier imidlertid at også Brønnøy må tenke framover og at kommunen på torsdag vil sette krisestab igjen for å vurdere nye nasjonale krav og eventuelle tiltak framover.

- Det er også sendt ut informasjon til de ansatte i kommunen denne uken fra kommuneoverlegen. Der blir de ansatte minnet på viktigheten av å følge de generelle rådene fra sentralt hold: Hold avstand, vask hendene og holde seg hjemme hvis man er syk. Kommuneoverlegen har også anbefalt at man unngår julebord og andre sosiale samlinger framover, sier Trælnes.

- Er dette noe kommunen også vil råde befolkningen generelt til å gjøre?

- Nei, ikke på det nåværende tidspunkt. Vi er så heldige at vi ikke har smitte nå, men skulle dette endre seg og vi får smitte inn i kommunen så er det jo bare å avlyse slike arrangementer. Man kan ikke ta risiko for slikt i denne situasjonen, sier Trælnes.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen bekrefter at han på det nåværende tidspunkt ikke vil anbefale lokale tiltak i Brønnøy.

- Vi følger nasjonale retningslinjer. Det viktigste er avstand til andre, spriting og hold deg hjemme hvis du er syk. Vurder nøye nødvendighet av eventuelle reiser og tenk over egen adferd, råder kommuneoverlegen.

Også i Sømna blir det satt krisestab igjen neste uke, på mandag.

- Vi vil at innstramninger fra sentralt hold følges opp. Det er betydelige grep som nå gjøres. Utover dette gjør vi ikke noen lokale smittevern tiltak. Vi er fri for smitte og håper at tiltakene som kommer fra sentralt hold gjør at vi unngår smitte, sier ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna til BAnett fredag.

Han viser til regjeringens formaninger til befolkningen torsdag.

- Generelt sett vil jeg oppfordre folk til forsiktighet, til å vurdere behovet for reising og sammenkomster og til å følge de statlige retningslinjene, sier sømnaordføreren.

Slutt på festingen

Regjeringen valgte torsdag å stramme inn rådene til befolkningen i Norge. Statsminister Erna Solberg (H) understreket alvoret da hun torsdag redegjorde fra Stortingets talerstol. Smittesituasjonen er alvorlig og det er behov for strenge tiltak. De griper rett inn i hverdagen til folk – også de unge.

– Nå må det være slutt på festene for en periode, sier Solberg.

Folk bør holde seg mest mulig hjemme og omgås færrest mulig, understreker hun. Unngå unødvendige reiser innenlands. Det er lov å reise på hytta, men handle gjerne maten i butikken før du drar fra hjemkommunen, lyder regjeringens råd.

Utlendinger må vise fram negativ koronatest når de vil komme inn i landet, ellers kan de bli bortvist. Og dersom bestemor skal komme på besøk nå, må hun bo på karantenehotell i ti dager. Det samme gjelder alle andre turister og tilreisende som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge.

Solberg minnet i sin redegjørelse om at vi våkner til stadig nye smitterekorder. Helsemyndighetene regner med at bare 40 prosent av smittetilfellene blir oppdaget. Resten av de smittede går i så fall rundt og kan spre smitten videre.

Strenge tiltak i storbyene

I Oslo, Bergen og andre kommuner med stor smitterisiko er det enda strengere tiltak. Storfylket Viken innfører mandag hjemmeskole for de fleste elever på videregående skole.

– Jeg tror alle ønsker en annen situasjon før jul, slik at vi kan feire en mest mulig normal jul. Men det viktigste nå er at vi gjør dette sammen, for å unngå at sykehusene våre er overoppfylte i julen og at mange er redde for å miste sine nærmeste fordi de ligger alvorlig syke i julen, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse.

Oslo kommune melder fredag at de stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, bowlinger og lekeland. Unntak for biblioteker for å skjerme barn og unge.

– Alle disse stedene fører til at folk samler seg og beveger seg rundt i byen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Skal man lykkes med å begrense sosial aktivitet til et minimum, må det være stengt der folk samles, sa Johansen.