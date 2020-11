Nyheter

I 2019 dro staten inn over 5 milliarder kroner i gebyrer på offentlige tjenester som tinglysing av eiendom, registrering i løsøreregisteret og teoriprøven for førerkort. Det var over 600 millioner kroner mer enn det kostet å levere tjenestene, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.