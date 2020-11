Gjelsten kjøper aksjer for over 400 millioner av Helgeland Sparebank

Nyheter

Gjelsten Holding AS er et privat investeringsselskap eid av Bjørn Rune Gjelsten. I en pressmelding onsdag fra HSB opplyses det at som en del av transaksjonen har Gjelsten Holding AS inngått en opsjonsavtale med Asset Buyout Partners AS (ABP) som gir ABP rett til å erverve aksjene i Mo Industripark AS og Helgelands Base Holding AS i løpet av ett år.