Forslag om restart av hurtigruten fikk ikke støtte fra Frp - falt i transportkomiteen

Nyheter

Hurtigruten har siden månedsskiftet kun hatt skip i drift mellom Bodø og Kirkenes. Det har svært store konsekvenser for godsnæringen langs kysten sør for Bodø. Daglig leder Rune Saltnes ved Brækkans ekspedisjon i Brønnøysund sier til BAnett at han vurderer å avvikle sin virksomhet.