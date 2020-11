Dette blir lederduoen når to banker blir én i Brønnøysund

Nyheter

Fram mot neste sommer blir Sparebank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank slått sammen til én bank i Brønnøysund: Sparebank 1 Helgeland. Dette etter at det tidligere i år ble kjent at Helgeland Sparebank kjøper Sparebank 1s virksomhet på Helgeland, og at Sparebank 1 kjøper seg inn med 20 prosent av aksjene i Helgeland Sparebank.