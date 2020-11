Brønnøy har fått prøvesvar på retest av nærkontakter til smittet

Nyheter

Nærkontaktene testet negativt i forrige uke, og kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy opplyser onsdag at man nå har fått svar på retester av nærkontaktene som ble tatt mandag og at disse er negative.

Totalt er det gjennomført 1.849 tester i Brønnøy. Det var onsdag ikke meldt om nye positive resultater. Det ventes på 13 prøvesvar.

