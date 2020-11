BA deltar i ny næringslivsavis

Nyheter

De ti mediehusene i Polaris Media Midt-Norge går nå sammen om nettstedet Midtnorsk Næringsliv, en satsing på kvalitetsjournalistikk om økonomi, næringsliv og nyskaping i Midt-Norge.

Polaris Media Polaris Media er ett av Skandinavias største medie- og trykkerikonsern.

Konsernet består av 53 mediehus i Norge og Sverige, med 3,6 milliarder kroner i samlet omsetning.

Konsernet har til sammen 550.000 abonnenter. Det meste av virksomheten drives i det daglige gjennom åtte hoveddatterselskaper, med blant annet Polaris Media Midt-Norge som nå lanserer Midtnorsk Næringsliv i tillegg til ti allerede eksisterende mediehus.

Adresseavisen og ni til

Nettstedet ble lansert 29.oktober og ledes av ansvarlig redaktør Atle Bersvendsen, som har lang fartstid fra ulike roller som journalist og leder i Adresseavisen.

- Koronakrisen har vist oss alle hvor viktig det lokale og regionale næringslivet er. Vi skal drive både kritisk journalistikk og samtidig skape engasjement om det som skjer i hele regionen. Det er ingen andre enn mediehusene våre som har så gode forutsetninger for å klare det, og det er en enorm slagkraft i en slik felles satsing, sier Atle Bersvendsen.

Mediehusene som er med i Midtnorsk Næringsliv, eller MN24 som satsingen vil forkortes til på nett, er Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Innherred, Opdalingen, Trønderbladet og Steinkjer24.

- Alle disse mediehusene har sterke posisjoner i sitt område, men de har også innhold vi synes skal komme ut til enda flere lesere. Dette samler vi nå på MN24, sammen med noen nye satsinger som vi kommer tilbake til etter hvert. MN24 blir en blanding av gratis og betalt innhold og pluss-sakene på nettstedet blir inkludert i prisen for alle avisenes abonnenter, forteller Bersvendsen.

Ansetter flere

Tankene om en regional næringslivssatsing har vært der en tid, forklarer Bersvendsen, men arbeidet med konseptet har forsterket seg de siste månedene - ikke minst fordi viktigheten av slik journalistikk har forsterket seg under koronakrisen.

I tillegg til innhold fra alle de ti mediehusene, skal MN24 også ansette flere nye journalister, som skal jobbe sammen med de ulike mediehusene om å utvikle redaksjonelle satsinger og nye digitale produkter. Stillingene skal etter planen utlyses i nærmeste fremtid.

- Dette er ikke bare en ny nettside. Det er også et prosjekt for å videreutvikle og realisere våre ambisjoner innen et viktig stoffområde. Sammen med abonnementsløsningen vi lanserer med, og nye kommersielle løsninger, så tror vi dette er en satsing som alle med interesse for økonomi og næringsliv i Midt-Norge virkelig vil sette pris på, sier Bersvendsen.