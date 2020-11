Uoversiktlig smittesituasjon i Rana

Nyheter

Totalt er 260 personer i Rana satt i karantene etter smitteutbrudd. På en pressekonferanse mandag anbefalte kommuneoverlege Frode Berg flere tiltak.

– Vi har en uoversiktelig situasjon, sier Berg til Rana Blad.

Mandag morgen fikk Rana kommune varsel om to nye positive prøver, ingen av de to smittende er kjente nærkontakter. Det er flere koblinger mellom de to nye tilfellene og de som testet positivt i forrige uke, men kommuneoverlegen kan ikke si nå at dette har en sammenheng.

To identifiserte nærkontakter til en av de to smittende har testet positivt i dag, totalt har Rana fire positive tilfeller mandag.

Smittesporingsteamet har jobbet siden tidlig mandag morgen og ble forsterket i formiddag. Arbeidet har handlet om å kartlegge potensielle smittesituasjoner og identifisere nærkontakter.

Kommuneoverlegen har anbefalt forsterket besøkskontroll på sykehjem, avlysning av organiserte aktiviteter og arrangementer og at fysiske møter blir erstattet med digitale møter der dette er mulig.

Nordland fylkeskommune reduserer kapasiteten på busstransport i Rana fra og med i dag. Dette betyr at det vil kun være sitteplasser som kan benyttes på bussene, ingen ståplasser.