Skoleelever tilbyr handlehjelp

- Vi har lyst å være til hjelp i disse korona-tider, sier fjortenåringene Hanna Einvold og Maja Larsen. De er til daglig elever ved Brønnøysund barne og ungdomsskole, hvor de går i niende klasse.

- På skolen har vi et valgfag som heter "Innsats for andre". Som en del av dette faget skal vi nå ut å hjelpe noen som trenger det. Vi ser at det ikke alle som greier å komme seg ut selv for å handle mat foreksempel. Da kan vi være til hjelp, sier Einvold.

- Ja, ta kontakt, så kan vi dra på butikken med handleliste, og ta varene med hjem til deg som trenger handlehjelp, sier Larsen som forteller at ordningen varer helt frem til jul.

Den som ønsker å benytte seg av muligheten, kan ringe skolen på tlf 75012207