Nyheter

Rune Nilson er programleder på NRK radio, og også kjent gjennom TV-programmet «Ikke gjør dette hjemme». Nå har et gammel klipp fra 2015 fått nytt liv. Her reiser Nilson på kartet fra Østfold til Finnmark på ett minutt, med et herlig stopp innom Brønnøysund.

Hør klippet her.