Brønnøy styrer mot å delta med Rehabiliteringen

Nyheter

I juli vedtok kommunestyret i Sømna at driften ved Helgeland Rehabilitering skal opprettholdes, men at man må etablere intensjonsavtaler med samarbeidskommuner eller private investorer/organisasjoner om å etablere et frittstående selskap. For Sømna har det vært avgjørende å få flere til å forplikte seg overfor Helgeland Rehabilitering, som har vært et kommunalt foretak i Sømna kommune.