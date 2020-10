Bluegrove etablerer operasjonssentral på Terråk

Nyheter

Bluegrove har utviklet en ny fôringsteknologi som brukes av lakseoppdrettere i hele Norge. Etableringen gir oppdrettere lokalt og langs resten av Norskekysten teknologistøtte hver eneste ukedag, skriver selskapet i sin pressemelding. Selskapet etablerer nå en operasjonssentral på Terråk i Bindal.

– Senteret gjør det lettere å ta i bruk den nyeste teknologien som forbedrer produktiviteten og bærekraften i laksenæringen og vil bli et viktig knutepunkt for kunnskapsdeling og teknologiutvikling i havbruksnæringen. Leverandører og oppdrettere vil ha stor nytte av at denne kunnskapen blir enda mer tilgjengelig, sier fôringspesialist Mattis N. Segerberg i Bluegrove i selskapets pressemelding.

Nye stillinger lokalt

I første omgang opprettes det én hel- og flere deltidsstillinger på Terråk.

– Operasjonssentralen vil være bemannet utenom normal arbeidstid, syv dager i uken, godt tilpasset havbruksnæringen, sier Segerberg.

– Det unike er imidlertid fôringsteknogien vi har utviklet. Vi forstår hva fisken trenger til enhver tid, så fôringen alltid skjer i tråd med laksens naturlige oppførsel. Det betyr at i enkelte tider på året, starter matingen så tidlig som klokken 04 og varer til sen ettermiddag.

Bluegroves fôringsteknologi er basert på forskningsresultater og tett samarbeid med både Havforskningsinstituttet og aktører i havbruksnæringen.

– Teknologi og løsninger som optimaliserer fôringen er viktig for alle oppdrettsselskaper og bidrar til bedre fiskevelferd, økt bærekraft og lønnsomhet, sier Bendik Søvegjarto, administrerende direktør i Bluegrove.

Fjernovervåker fôring

Det nye operasjonssenteret deler lokaler med Bluegroves fabrikk i Terråk, ved Sørfjorden i Bindalsfjorden, der også Bluegrove-produkter produseres av datterselskapet NorseAqua. De fleste oppdrettere bruker allerede digitalt tilkoblet teknologi til å fôre laksen. Dette gjør det mulig for Bluegroves ansatte å overvåke utstyret og driften eksternt.

– Vår teknologi er klar for helautomatisk, autonom fôring. Overvåkning av kompetente operatører gir imidlertid en ekstra trygghet, sier Segerberg.

Ansatte ved Bluegroves nye operasjonssenter må gjennom et teknisk utfordrende opplæringsprogram ved selskapets operasjonssenter i Oslo. Programmet gir den nødvendige kompetansen og innsikt i fiskens adferd.

– Vi opplever en høy vekst i etterspørselen etter tjenester som fjernovervåking av fôring, forklarer Segerberg.

Frir til ungdommen

Operasjonssentralen på Terråk vil gi muligheter til både helgearbeid samt morgen- og kveldsvakter for unge i utdanning.

– Vi har tidligere ansatt studenter på deltid. Noen av dem har bestemt seg for å fortsette å jobbe for oss fordi de innser at havbruksnæringen gir enorme muligheter, sier Søvegjarto.

– Den blå økonomien vil utvikle seg drastisk i årene og tiårene fremover. Mye av veksten vil finne sted akkurat her ved kysten, så vi trenger mennesker med en rekke ferdigheter. På sjøen trenger vi operatører, og på land trenger vi leverandører av alt fra komponenter til bedriftsarrangementer. Vi trenger forskere for å finne frem til morgendagens beste teknologiske løsninger, og vi trenger kontorarbeidere innen ledelse, salg og markedsføring. Derfor jobber vi sammen med lokalsamfunn og innbyggere for å skape best mulige forutsetninger for bedrifter og for unge mennesker, både i og rundt havbrukssektoren, sier Søvegjarto, og legger til:

– Og vi vil være i kontakt med ungdommene i området for å fortelle dem at de ikke trenger å flytte fra distriktet for å forfølge interessante og innbringende karrierer.

Lars Berg-Hansen tjente fett på å selge selskapet sitt Gründeren fra Bindal fikk med seg 57,5 millioner da han solgte seg ut.

Sveinung slutter og Haakon har fått ny jobb i nytt konsern NorseAqua på Terråk har blitt del av det nyopprettede konsernet Bluegrove, som lager teknlogi for oppdrettsbransjen.

Oppdretts-leverandør flytter produksjonen til Bindal Aquatech-selskapet CageEye har flyttet produksjonen av sine produkter til datterselskapet NorseAqua i Terråk.